В Уральских горах ищут девятилетнего школьника из Челябинской области

В Свердловской области потерялся девятилетний турист-южноуралец.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня, 5 июня, в 00:50 (мест) поступило сообщение о происшествии на туристическом маршруте в Североуральском городском округе.
Незарегистрированная туристская группа численностью 15 человек совершала подъем на Уральский хребет в районе туристической базы «Крив». Во время спуска 9-летний ребенок из Челябинской области отпросился спуститься самостоятельно, однако, к моменту спуска группы на стоянке мальчика не оказалось. На туристическую базу «Крив» он также не вернулся.
На поиски выехали сотрудники МЧС России и полиции, в том числе кинологические группы. К поискам привлечены волонтерские организации. Всего в поисковой операции задействованы около 60 человек и 13 единиц техники.
В настоящее время для облета территории к вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Уральского поисково-спасательного отряда.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.06.21
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