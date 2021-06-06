В Челябинской области зарегистрировали более 63,5 тысяч случаев COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 6 июня подтверждено 63 тысячи 547 случаев заболевания COVID-19 (+ 86 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 119 человек. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 471 южноуральцев.

Умерли 8 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 896 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 1676).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.21

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