Южноуральский школьник, пропавший в горах, найден

Спасатели нашли девятилетнего школьника, потерявшегося в горах.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня, 5 июня, девятилетний южноуралец, потерявшийся 4 июня под Североуральском, найден.

«Состояние здоровья ребенка удовлетворительное. В сопровождении спасателей 9-летний школьник направляется в базовый лагерь поисковой операции», – сообщили представители ведомства.

Напомним, сообщение о происшествии на туристическом маршруте в Североуральском городском округе поступило спасателям 5 июня в 00:50.

Незарегистрированная туристская группа численностью 15 человек совершала подъем на Уральский хребет в районе туристической базы «Крив». Во время спуска 9-летний ребенок отпросился спуститься самостоятельно, однако, к моменту спуска группы на стоянке мальчика не оказалось. На туристическую базу «Крив» он также не вернулся.

В поисках ребенка принимали участие сотрудники МЧС России и полиции, в том числе кинологические группы, представители волонтерских организаций. Также был задействован вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Уральского поисково-спасательного отряда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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