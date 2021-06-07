В Челябинской области закрыли движение по мосту реку Симок

На севере Южного Урала власти закрыли движение по мосту через реку.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 7 июня прекращается движение транспортных средств по мостовому переходу через реку Симок, расположенному на 19,6 км автодороги Катав-Ивановск – Серпиевка – Аратское.

Движение зарыто в связи с выявлениями дефектов и повреждений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, с 7 июня до окончания выполнения работ по реконструкции мостового перехода.

Объезд организован по существующим автодорогам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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