В Челябинске ребенок погиб от удара током

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла вечером воскресенья, 6 июня, на территории одного из жилищных комплексов областного центра.

Тело 10-летнего мальчика с признаками поражения электрическим током было обнаружено у новостройки в Тракторозаводском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, мальчик взялся руками за оголенный провод, лежащий на земле.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, балансовой принадлежности технического объекта и должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания на данном участке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.06.21

В Челябинской области закрыли движение по мосту. / Из-за сноса исторической лиственницы в Челябинске директора двух учреждений потеряли должности. / Самые крутые слухи недели: печаль. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»