На ММК вместе с металлоломом привезли артиллерийские снаряды

На ММК в металлоломе обнаружили артиллерийские снаряды.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, взрывотехники магнитогорского ОМОН обследовали артиллерийские боеприпасы, обнаруженные в вагоне с металлоломом.
Боеприпасы нашли на территории Магнитогорского металлургического комбината при разгрузке вагона с металлоломом.
Прибывшие на место специалисты группы разминирования установили, что вместе с ломом на предприятие попали несколько артиллерийских боеприпасов, без взрывателя и взрывчатого вещества.
Опасности для жизни и здоровья людей находки не представляли.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 07.06.21
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