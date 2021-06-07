На ММК вместе с металлоломом привезли артиллерийские снаряды

На ММК в металлоломе обнаружили артиллерийские снаряды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, взрывотехники магнитогорского ОМОН обследовали артиллерийские боеприпасы, обнаруженные в вагоне с металлоломом.

Боеприпасы нашли на территории Магнитогорского металлургического комбината при разгрузке вагона с металлоломом.

Прибывшие на место специалисты группы разминирования установили, что вместе с ломом на предприятие попали несколько артиллерийских боеприпасов, без взрывателя и взрывчатого вещества.

Опасности для жизни и здоровья людей находки не представляли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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