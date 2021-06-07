В двух районах Южного Урала ввели карантин по бешенству

За истекшую неделю в Челябинской области от бешенства погибли собака и кошка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с 29 мая по 4 июня на территории региона было зарегистрировано 2 случая бешенства животных (собака в поселке Краснооктябрьский Троицкого района и кошка в селе Новомосковское Октябрьского района).

В этих населенных пунктах установлен карантин по бешенству животных по распоряжению губернатора.

Всего с начала 2021 года на территории Челябинской области зарегистрировано 36 случаев бешенства животных в 35 неблагополучных пунктах. За аналогичный период 2020 года выявлено примерно столько же: 32 случая бешенства животных в 32 неблагополучных пунктах.

В Курганской области с начала года зарегистрировано 3 случая бешенства животных.

Челябинская область стабильно входит в группу регионов «лидеров» с наибольшим количеством зарегистрированных случаев бешенства.

Напомним, что бешенству подвержены животные, как дикие, так и домашние, сельскохозяйственные животные и человек. Основной метод профилактики – вакцинация. Диких зверей иммунизируют с помощью оральных вакцин, их разбрасывают в местах обитания плотоядных в виде приманок. Домашних и сельскохозяйственных животных вакцинируют подкожно или внутримышечно. Домашних питомцев – кошек и собак – ветврачи рекомендуют прививать от бешенства не реже одного раза в год. Животные-компаньоны могут заразиться инфекцией от диких зверей, а затем инфицировать своего владельца.

Распознать заболевание у питомца позволит необычное поведение. Это может быть беспричинное беспокойство, повышенная чувствительность к свету и шуму, агрессия. Кроме того, инфекция вызывает судороги, слюнотечение, нарушение координации движений, паралич. Дикие животные, зараженные бешенством, не проявляют страха перед человеком.

Челябинск, Виктор Елисеев

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