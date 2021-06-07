Прирост заболеваемости COVID-19 среди южноуральцев подозрительно стабилен

В Челябинской области зафиксировали 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 7 июня подтверждено 63 тысячи 632 случая заболевания COVID-19 (+ 85 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Отметим, что статистика регионального минздрава уже больше недели (начиная с 31 мая) сообщает о суточном количестве заболевших в 85-86 человек. Подобное постоянство не может не вызывать вопросов.

За прошедшие сутки выписаны 121 человек. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 430 южноуральцев.

Умерли 5 человек: 4 – от COVID-19, 1 – от других причин. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 901 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 1680).

Челябинск, Виктор Елисеев

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