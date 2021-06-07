В выходные полиция оштрафовала два десятка челябинцев на самокатах

В Челябинске ГИБДД привлекла к ответственности 19 водителей электросамокатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, с 4 по 6 июня 2021 года на территории Челябинской области прошло профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

Особое внимание инспекторы уделили водителям мощных электросамокатов. Только за выходные дни в областном центре к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 19 водителей электросамокатов. При этом три водителя не имели водительского удостоверения, еще трое отказались от законных требований сотрудников полиции о процедуре прохождения освидетельствования на состояния опьянения. Данные водители были отстранены от управления, а электросамокаты были эвакуированы на специализированую стоянку.

Так же несколько электросамокатов были эвакуированы за нарушение их владельцами правил остановки и стоянки транспортных средств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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