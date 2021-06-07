На главной площади Челябинска вырастет «сказочный лес»

Челябинцы определили концепцию ледового городка-2022.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, центральной темой ледового городка станет «Сказочный лес».

Каждый год на площади Революции возводится главный ледовый городок Челябинска. В новогодние каникулы ледяная сказка становится любимым местом для прогулок, фотосессий и зимних забав челябинцев и гостей города.

По традиции проект городка разрабатывается исходя из предпочтений самих челябинцев. Какой станет его центральная тема – решили горожане в ходе голосования на портале «Активный житель74».

Бесспорным лидером стал проект «Сказочный лес», в котором живут герои русских сказок, – за него проголосовали 49,31% участников. За «Бажовские сказы» по мотивам «Уральских сказов» Павла Бажова высказались 19,07% опрошенных. Тему «Время открытий» («Морские легенды», «Вокруг света и обратно»), посвященную 500-летию завершения первого кругосветного путешествия Фернандо Магеллана и 150-летию романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней»), выбрали 15,81% проголосовавших.

«Детские сказки» («Елка с любимыми героями», «Новогоднее чудо»), тема, подготовленная к юбилеям детских писателей Корнея Чуковского, Льюиса Кэролла, Эдуарда Успенского, Алексея Николаевича Толстого, Александра Милна понравилась 11,17% участников голосования. Ледяное воплощение «Легендарного оркестра» («Новогодние ноты»), посвященное грядущим в 2022 году торжествам в честь композиторов Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Сергея Василенко и другим заинтересовало 3,64% ответивших. 1% респондентов доверяет специалистам выбор концепции ледового городка 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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