В центре Челябинска пройдет фестиваль песочной скульптуры

В челябинском Саду камней пройдет фестиваль песочной скульптуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в конце июня в областном центре откроется фестиваль песочной скульптуры. Фигуры, созданные в Саду камней на набережной реки Миасс, простоят на площадке до конца сентября. Это должно стать подарком к 285-летию города.

Одиннадцать песочных скульптур будут отражать основные вехи развития Челябинска и уральской земли. В работах лучших мастеров, которые съедутся в южноуральскую столицу из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Рязани и Пензы, будет затронуты важнейшие для истории региона темы.

На площадке разместят 11 композиций:

1. «Основание Челябинска» – скульптура посвящена сторожевой крепости, основанной 13 сентября 1736 года на реке Миасс.

2. «Челябинский городской бор» – изображение памятника природы, на территории которого распложены детская железная дорога, зоопарк и парк Гагарина.

3. «Купцы» – скульптура посвящена развитию торговли на Южном Урале. Главной торговой улицей была Уфимская, ныне Кирова, где горожане покупали хлеб, чай, одежду и другие товары.

4. «Курчатов» – изображение уроженца города Сима, Игоря Васильевича Курчатова, создателя атомной бомбы, основоположника идеи «мирного атома».

5. «Медицина» – скульптура посвящена борьбе с сибирской язвой. Челябинск стал первым городом, где изучили это заболевание.

6. «Металлургия» – фигура отображает город как промышленный центр с развитой металлургией.

7. «Сказы Бажова» – скульптура с изображением героев известных произведений писателя.

8. «Спорт» – изображения известных южноуральских спортсменов: Лидии Скобликовой, Ольги Фаткулиной, Светланы Ишмуратовой, Екатерины Гамовой, Елены Елесиной и других.

9. «Танкоград» – скульптура, посвященная работе в тылу, отражающая вклад города в Победу в Великой Отечественной войне.

10. «Театр» – изображение Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова. В 2021 году театр отмечает 100-летие со дня образования.

11. «Транссиб» – скульптура посвящена открытию в 1892 году железнодорожного сообщения между Златоустом и Челябинском. Этот отрезок стал первым звеном Транссибирской магистрали, а Челябинск из уездного городка стал превращаться в крупный промышленный центр.

На создание скульптур у мастеров уйдет 10 дней. Это довольно кропотливый процесс. Как рассказал скульптор, технический директор фестиваля Сергей Кныш, сначала отсыпается песок, затем строится опалубка из досок в несколько ярусов. Получается пирамида, сверху прикрытая досками. Скульптор будет создавать фигуру, двигаясь сверху вниз, последовательно разбирая уровни на пирамиде.

«Песок нужен особенный, речной не подходит для скульптур. Определенное время у нас ушло на поиск подходящего песка – он должен быть крепким, карьерным, с высоким содержанием глины. Такой песок мы нашли на Кременкульском карьере. Сверху скульптуры покрываются несколькими слоями клеевого состава, поэтому им не страшен ни дождь, ни ветер. В технологии создания фигур используется вода, поэтому, к сожалению, скульптуры не могут пережить зиму, но один сезон они точно простоят», – рассказал Сергей Кныш.

Площадка у Сада камней выбрана неслучайно: учитывались удобное месторасположение в центре города, хороший трафик, парковочные места и отремонтированная в прошлом году набережная. В выходные в Саду камней будут проводиться экскурсии, выступления и другое.

Большой размер площадки и расположение фигур будут способствовать рассредоточению посетителей и соблюдению норм эпидемиологической безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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