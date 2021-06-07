Больше восьми тысяч южноуральцев пострадали от нападения клещей

В Челябинской области больше 8 тысяч человек пострадали от укусов клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 7 июня в медицинские организации Челябинской области обратилось 8 тысяч 29 пострадавших от укуса клещей, в том числе 2 тысячи 106 детей. За аналогичный период 2020 года пострадало 8 тысячи 513 человек. Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях Челябинской области.

С начала сезона в области исследовано от населения более 5 тысяч 500 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: их них – 27,7% инфицированы боррелиями, 1,1% – вирусом клещевого энцефалита, 3,2% – моноцитарным эрлихиозом и 1,2% – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

С целью предупреждения укусов клещом проводится противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха, на текущий период обработано 4 тысячи 210,5 га, в том числе 1 тысяча 323,3 га летних оздоровительных учреждений. Организация экскурсий, походов, прогулок за пределы территорий загородных оздоровительных учреждений для детей в течение всей оздоровительной компании запрещена.

Прививки против клещевого энцефалита получили 122 тысячи 914 жителей области. Желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцину можно приобрести в аптеке по рецепту врача. Курс вакцинации состоит из 3-х прививок, очередные ревакцинации проводятся 1 раз в 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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