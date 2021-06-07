Молодой челябинец избил пенсионера за полученное замечание

Полиция разыскивает молодого человека, избившего пожилого челябинца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в микрорайоне Чурилово. Видео ЧП опубликовано в социальных сетях.

Согласно ролику, мужчина сделал молодому человеку замечание, когда тот раскачивал забор у многоквартирного дома по улице 2-я Эльтонская. Когда челябинец вышел на улицу, парень набросился на него, используя приемы, отдаленно напоминающие рукопашный бой.

В первом «раунде» пенсионеру удалось отбиться от своего оппонента, используя подвернувшуюся под руку палку. Но когда мужчина повернулся к парню спиной, тот снова набросился на него, нанося удары ногами. Повалив пенсионера на землю, хулиган продолжил избивать его руками.

Расправу остановили трое мужчин, выскочивших из проезжавшей мимо машины. Они оттащили парня от пожилого мужчины, скрутили, награждая тумаками, затащили в машину и скрылись. Все происходившее засняла камера видеонаблюдения.

Полиция начала проверку по факту размещения видео в соцсети. Пострадавшего или его родственников просят обратиться в органы внутренних дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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