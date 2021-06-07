Председатель совета директоров ММК и губернатор Прикамья обсудили развитие взаимоотношений между регионом и компанией

Председатель совета директоров ПАО «ММК» и губернатор Пермского края в рамках ПМЭФ обсудили развитие взаимоотношений между регионом и металлургической компанией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 4 июня на площадке Петербургского международного-экономического форума правительство Пермского края и руководство ПАО «ММК» провели рабочую встречу. Делегации возглавляли председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников и губернатор пермского края Дмитрий Махонин.

Участники встречи обсудили планы развития ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» на ближайшие годы и перспективы загрузки предприятия новыми заказами со стороны промышленников Прикамья. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников отметил, что объем закупок комбината у предприятий Пермского края в период 2019-2020 гг. составил 1,5 млрд рублей, демонстрируя тенденцию к росту.

В январе 2021 года подписана Дорожная карта о работе Магнитогорского металлургического комбината в промышленной кооперации региона. В настоящее время ММК сотрудничает с такими прикамскими компаниями как «Форсайт», «Инверсия-Сенсор», «Краснокамский ремонтно-механический завод», «Мотовилиха-гражданское машиностроение» и другими, сказал Виктор Рашников.

В 2015 году Лысьвенский металлургический завод «ММК-ЛМЗ» приступил к реализации специального инвестиционного контракта (СПИК) по созданию листопрокатного комплекса для промышленного производства проката с полимерными покрытиями. Объем инвестиций при заключении СПИК составил 2,5 млрд руб. В рамках успешно реализованного проекта на заводе создано более 400 новых рабочих мест.

Дмитрий Махонин высоко оценил инвестиционный вклад ММК в развитие Лысьвы и ЛМЗ. «После вступления ЛМЗ в состав ММК заметно изменился подход к организации производственного процесса. Несомненно, это влияет на объемы производимой продукции, увеличение объема продаж, а значит, и на появление новых рабочих мест, рост заработной платы. Со стороны краевых властей мы это всячески поддерживаем, в том числе налоговыми льготами, дешевыми займами по линии ФРП», – пояснил губернатор.

В ходе встречи менеджменту ММК были презентованы возможности Особой экономической зоны в Осенцах, потенциал совместной работы в рамках программы региональной промкооперации, а также льготные финансовые механизмы, в том числе займы Фонда развития промышленности, приоритетные инвестпроекты и другие меры поддержки местных предприятий правительством Прикамья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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