В Челябинске суд вынес приговор матери, оставившей малышей умирать от голода

Жительница Златоуста, бросившая детей умирать, отправится в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал 24-летнюю жительницу Златоуста виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, оставлении в опасности, а также в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью.

Женщина жила в Златоусте со своими тремя детьми семи, трех лет и 11 месяцев. Около 16 часов 19 октября она ушла из квартиры, оставив в ней дочь, которой на тот момент было 3 года 7 месяцев, и 11-месячного сына. При этом она прекрасно понимала, что дочь в силу возраста не может самостоятельно заботиться о себе и своем брате, а сын не может говорить, самостоятельно покинуть детскую кроватку с бортиками, не может самостоятельно ходить, принимать пищу и пить воду.

Вернувшись домой около 19 часов 23 октября, женщина обнаружила сына мертвым. Младенец умер от голода. В заключении судмедэкспертизы в качестве причины смерти указаны крайнее истощение организма и обезвоживание. Дочь к приходу матери сильно страдала от голода, жажды и страха.

В ходе судебного заседания женщина свою вину признала частично, только в том, что допустила ненадлежащий уход за своими детьми и оставила их в опасном для их жизни и здоровья состоянии. Ответственность за гибель сына она категорически отрицала, рассказав, что 19 октября около 12:00 отвела в гости своего старшего сына к его крестной, а младших детей оставила с их дядей, с которым договорилась, что он их накормит и уложит спать, после чего уйдет, закрыв двери квартиры на ключ, который оставит в почтовом ящике. Домой она вернулась только спустя четверо суток, так как думала, что мужчина все это время сидит с ее детьми у нее дома.

Решением Златоустовского городского суда от 16 июля 2020 года женщина лишена родительских прав на двух оставшихся детей. Ранее она состояла на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом «злоупотребление алкоголем», по месту жительства характеризуется крайне отрицательно.

Суд приговорил мать-убийцу к 14 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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