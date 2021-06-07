Челябинск признан самым «зловещим» городом России

Челябинск признан самым «зловещим» городом страны – таковы результаты опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», респондентам предложили определить, в каких городах страны царит, по их мнению, наиболее мрачная атмосфера, где можно найти готическую архитектуру и устроить тематическую фотосессию в «зловещем» месте.

По итогам голосования на первом месте оказался Челябинск. Поскольку готической архитектуры в городе нет, то, по всей видимости, дело в мрачной атмосфере, которую создают дымящие трубы и многочисленные недострои. Сами участники голосования свой выбор не объясняли.

Челябинск, Павел Зварзин

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