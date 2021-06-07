Генпрокуратура объявила предостережения руководителям южноуральского минздрава и ГУФСИН

Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев объявил предостережения министру здравоохранения Челябинской области Юрию Семенову и ВРИО начальника регионального ГУФСИН Сергею Бульчуку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, Зайцев сегодня работал в Челябинске, и во время встречи с представителями бизнес-сообщества ему рассказали о долгах минздрава и ГУФСИН по уже исполненным государственным и муниципальным контрактам. Это и стало причиной для прокурорского реагирования.

Челябинск, Павел Зварзин

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