«Государство решило опять нас обворовать…» Южноуральские металлурги намерены провести серию протестных акций у здания Госдумы

Южноуральские металлурги решили провести серию пикетов у здания Госдумы в Москве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российский парламент в первом чтении принял законопроект, вносящий изменения в 10-й раздел Трудового кодекса. Речь идет об охране труда.

В правительстве России заявляют, что изменения вносятся с целью формирования «профилактической модели обеспечения безопасности работников на производстве» и повышения уровня культуры безопасности труда. Планируется делать упор на предотвращение несчастного случая или болезни вместо выплаты компенсаций за уже случившееся несчастье.

Работники считают, что обновление 10-го раздела ТК может привести к злоупотреблениям со стороны работодателей и лишить работников дополнительных гарантий и компенсаций, положенных за «вредность».

В частности, резкой критике подвергается новая трактовка термина «Безопасные условия труда», предполагается, что наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) автоматически понижает класс вредности: если работник применяет качественные СИЗ, то условия его труда признаются безопасным, и он теряет все компенсации и гарантии.

«Безопасность условий труда должна определяться совокупностью вредных и опасных факторов, а не наличием СИЗ, – заявляют металлурги. – Поправки в X раздел Трудового кодекса создаст предпосылки для злоупотреблений со стороны работодателя при расторжении трудовых отношений с работником – по результатам расследования легких несчастных случаев, медосмотров и проверки знания требований охраны труда. Кроме того, можно будет отменить доплаты за вредные условия труда, а работодатели могут заставить работников покупать СИЗ самостоятельно. Плюс ко всему, у работодателя появляется возможность по итогам расследования несчастных случаев увольнять работников.

В ответ на готовящиеся изменения металлурги начали медиа-кампанию «Почти как в офисе»:

«Еще шаг, и нас приравняют к офисным служащим! Наша работа очень трудна и физически, и морально. Еще и опасна. Но нам решили сделать еще хуже! – заявляют участники проекта. – Мы работает руками каждый день по 8, а кто и по 12 часов. И не понимаем, почему государство решило опять нас обворовать».

Чтобы донести свою позицию до депутатов Госдумы южноуральцы намерены провести серию одиночных пикетов у здания Госдумы в надежде встретиться с парламентариями и передать им обращения рабочих.

Сегодня в Москву приехал участник проекта «Почти как в офисе» Вадим Качкайкин, который привез с собой около 500 писем южноуральцев. Удалось ли ему пообщаться с депутатами Госдумы и передать эти письма, пока не сообщается.

Москва, Игорь Юров

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