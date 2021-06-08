Челябинск вошел в число лидеров по количеству преступлений «по пьяни»

Челябинск занял второе место по количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск вошел в тройку российских городов, жители которых чаще всего совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Лидером стал Санкт-Петербург. «Проанализировали более 100 тысяч тревожных вызовов за 2019, 2020 и 2021 года и увидели закономерность, что ежегодно число правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, – растет, а лидирует по количеству правонарушений данного типа неизменно Санкт-Петербург», – цитирует РИА Новости специалистов компании «Delta Системы безопасности».

В 2020 году их число в северной столице выросло на 23% по отношению к 2019 году. При этом за пять месяцев 2021 года 20% всех правонарушений совершалось также нетрезвыми питерцами.

Второе место поделили Москва и Челябинск. При этом если в Москве за 2020 год число таких преступлений выросло на 26% (год к году), то в Челябинске – лишь на 2%. Дале расположились Самара, Нижний Новгород и Казань. Меньше всего «пьяных преступлений» совершается в Смоленске, Уфе, Калуге, Тамбове и Кургане.

Что касается квалификации правонарушений, то здесь лидируют дебош и открытые конфликты – 47% от общего числа в 2019 и 2020 и 48% в 2021 годах. На втором месте кражи и покушения на них 20-21%. Третью строчку занимает нарушение общественного порядка – от 13% до 15%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.06.21

«Государство решило опять нас обворовать…» Южноуральские металлурги намерены провести серию протестных акций у здания Госдумы. / Генпрокуратура объявила предостережения руководителям южноуральского минздрава и ГУФСИН. / Челябинск признан самым «зловещим» городом России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»