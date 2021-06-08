Челябинца, кидавшегося на прохожих с ножом и пистолетом, поместили в психушку

В Челябинске по факту конфликта в Ленинском районе возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, челябинец, устроивший стрельбу по прохожим в Ленинском районе города, помещен в специализированное медицинское учреждение.

Напомним, 6 июня в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» поступил звонок от прохожих о том, что возле магазина по улице Масленникова происходит конфликт между людьми. Один из мужчин вел себя неадекватно и бросал на людей с ножом. А потом и вовсе открыл стрельбу по прохожим из газового пистолета. Очевидцы задержали его и передали наряду полиции, прибывшему на место происшествия.

Челябинца доставили в отдел полиции, им оказался ранее не судимый 20-летний молодой человек. При задержании у подозреваемого сотрудниками полиции изъяты нож и газовый пистолет. Задержанный находился в состоянии опьянения, ему была вызвана специализированная бригада медиков, которые госпитализировали его в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до семи лет. В настоящее время горожанин находится на стационарном лечении в специализированном медучреждении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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