В Челябинске дом начал разваливаться на куски во время капремонта

В челябинской двухэтажке сначала обрушилась часть отмостки, потом – и вовсе стена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в двухэтажном доме на улице Кронштадтской, 18, рухнула стена. Об этом челябинцы сообщили в социальных сетях.

Инцидент произошел сегодня, 8 июня, утром. Это не первое ЧП в доме с начала капитального ремонта в здании.

Капремонт фасада в доме начался в конце мая. Но 26 мая здесь обрушилась часть штукатурки фасада цокольного этажа. После этого жители восьми квартир разъехались. Поэтому во время обрушения стены в здании уже никого не было, и обошлось без пострадавших.

«Территория дома оцеплена, коммуникации отключены, дежурит полиция. Доступ в дом принудительно ограничен», – сообщили в пресс-службе администрации города.

В настоящее время мэрия решает вопрос о признании дома аварийным и подлежащим расселению. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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