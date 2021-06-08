После реконструкции аэропорта «Челябинск» возбудили уголовное дело

В отношении руководства одной из служб аэропорта возбудили уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Уральское следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело в отношении руководителей электро-светотехнического обеспечения полетов АО «Челябинское авиапредприятие».

Менеджеров челябинского аэропорта подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, они получили деньги от представителей подрядных организаций, задействованных в реконструкции воздушной гавани.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Напомним, ранее фигурантом уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования стал директор аэропорта Андрей Осипов. Следователи считают, что он повредил служебный автомобиль. Однако, чтобы получить страховку, попросил своего шофера инсценировать ДТП. В итоге ремонт стоимостью 170 тысяч рублей оплатила страховая компания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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