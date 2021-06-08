За сутки от COVID-19 скончались семеро южноуральцев

В Челябинской области зафиксировали 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 8 июня подтверждено 63 тысячи 716 случаев заболевания COVID-19 (+ 84 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 120 человек. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 387 южноуральцев.

Умерли 7 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 908 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 1687).

Челябинск, Виктор Елисеев

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