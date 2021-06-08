В Копейске будут судить двух горожан, «заработавших» 1,3 миллиона рублей на виртуальной «торговле» спиртным и сигаретами

В Челябинске направлено в суд уголовное дело о хищении более 1,3 миллиона рублей под видом интернет-торговли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Копейска. Они обвиняются в мошенничестве.

По версии следствия, в 2017-2019 годах южноуральцы создали сайте, где разместили объявления о продаже алкогольной и табачной продукции по оптовым ценам, фактически не намереваясь ничего реализовывать. Получив предоплату, они через курьерские службы упаковывали не представляющий материальной ценности груз и направляли его покупателям.

Перечисленные средства снимали в банкоматах, после чего распоряжались ими по своему усмотрению. Таким способом злоумышленники обманули 55 человек на сумму свыше 1,3 миллиона рублей.

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ УМВД России по Челябинской области, направлено для рассмотрения по существу в Копейский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.06.21

За сутки от COVID-19 скончались семеро южноуральцев. / После реконструкции аэропорта «Челябинск» возбудили уголовное дело. / В Челябинске дом начал разваливаться на куски во время капремонта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»