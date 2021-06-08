В Верхнем Уфалее оштрафовали МУП, заливший улицу и пруд нечистотами

В Верхнем Уфалее муниципальное предприятие привлечено к ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнего Уфалея провело проверку исполнения природоохранного законодательства по информации, размещенной в социальных сетях.

Установлено, что около жилого дома №3 по улице Окишева расположен канализационный коллектор, через который проходят канализационные стоки с микрорайона «Спартак». В связи с нарушением герметичности коллектора канализационные стоки длительное время, с момента таяния снега стекали на почву и в Верхнеуфалейский городской пруд, вдоль улицы стоит стойкий запах канализации.

Кроме того, во время очистки канализационного коллектора по улице Победы МУП «МПО «Водоканал» сбрасывало канализационные стоки на сопредельный земельный участок.

По результатам проверочных мероприятий главе Верхнего Уфалея, директору МУП «МПО «Водоканал» внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, начат ремонт канализационного коллектора.

В целях недопустимости нарушений закона указанным должностным лицам объявлены предостережения.

В отношении МУП «МПО «Водоканал» прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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