В центре Челябинска на пешеходном переходе сбили девушку на электросамокате

На центральной улице Челябинска автомобиль сбил на «зебре» горожанку на электросамокате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 8 июня, в 07:40 рядом с домом по проспекту Ленина 76/1. Видео инцидент появилось в социальных сетях.

По информации городской ГИБДД, легковой автомобиль при повороте налево сбил человека, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному прокурору на зеленый цвет на электросамокате.

Судя по видео, машина оказалась вплотную к зебре еще до того, как ей загорелся красный. После этого автомобиль пропустил один электросамокат и начал движение, сбив ехавшую по зебре девушку на другом самокате.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.06.21

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