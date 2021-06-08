Комиссия челябинской мэрии признала развалившийся во время капремонта дом аварийным

В Челябинске приняли решение о сносе дома по улице Кронштадтской.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня, 8 июня, утром в доме №18 по улице Кронштадтской обрушилась стена.
Чуть больше недели назад в двухэтажном здании начался капитальный ремонт фасада. Однако 26 мая в доме разрешилась часть оштукатуренного фасада цокольного этажа, после чего ремонтный работы решили приостановить.
После сегодняшнего инцидента было собрано экстренное заседание межведомственной комиссии города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, комиссия приняла решение о признании многоквартирного дома №18 по улице Кронштадтской аварийным и подлежащим сносу.
«Напомним, в целях обеспечения безопасности жителей, доступ в дом запрещен, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд. Часть жильцов уже проживает в маневренном фонде», – заявили представители городских властей.
Прорабатывается вопрос о расселении граждан в соответствии с действующим законодательством.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 08.06.21
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