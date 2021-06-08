Убийцу заступившегося за подругу 17-летнего челябинца отправили в колонию

В Челябинске вынесли приговор приняли убийце 17-летнего парня.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал 28-летнего местного жителя виновным в убийстве, а также покушении на убийство двух лиц.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2020 года, около одного из домов областного центра челябинец в ходе бытовой ссоры нанес ножевые ранения двум 17-летним подросткам, которые заступились за девушку, находившуюся в их компании. Раны, полученные одним из подростков, оказались смертельными, второго потерпевшего медики смогли спасти.

Суд приговорил убийцу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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