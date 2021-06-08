Власти Южного Урала снизили целевые показатели продолжительности жизни

Власти Челябинской области отказались от заявленных целевых показателей госпрограммы развития здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство здравоохранения Челябинской области сократило показатель ожидаемой продолжительности жизни в регионе на 2024 год почти на пять лет: с 77,37 лет до 72,76 лет. Об этом говорится в ответе ведомства депутату Центрального райсовета Челябинска Елене Вахтиной. Письмо с аналогичными данными направила парламентарию и первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

Напомним, в середине марта нынешнего года челябинка направила на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко и председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина обращение, где заявила, что целевые показатели, принятые для программы на 2024 год, заведомо нереальны и противоречат официальным государственным прогнозам Росстата и Минздрава России.

Так, согласно документу, утвержденному губернатором Челябинской области 11 декабря 2020 года, ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году должна достичь 77,37 года, смертность – снизиться до 10,8 на 1 тысячу человек, а естественный прирост населения составить 0,5 на 1 тысячу человек.

Между тем, по итогам 2019, доковидного, года значения этих показателей были: ожидаемая продолжительность жизни – 72,08 года, снижение смертности до 13,1 на 1 тысячу человек, естественная убыль населения – 3,2 на 1 тысячу человек.

«Заведомо нереальные целевые показатели не позволяют создать реальную эффективную программу развития здравоохранения и неизбежно приведут к неэффективному расходованию бюджетных средств», – выразила обеспокоенность г-жа Вахтина.

Как следует из ответа южноуральских чиновников, они уже успели пересмотреть целевые показатели, внеся соответствующие изменения в программу постановлением губернатора от 12 марта 2021 года. Теперь ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году вместо заявленных 77,37 года составит лишь 72,76. Прогноз по смертности увеличен с 10,8 до 14,9 на 1 тысячу человек. Не ожидается и естественного прироста населения: согласно новым целевым показателям, естественная убыль населения Южного Урала составит 0,5 на 1 тысячу человек.

При этом вину за столь существенный разбег ожидаемого и реальности в правительстве Челябинской области попытались переложить на статистическое ведомство. «Проект государственной программы с рассчитанными целевыми значениями был сформирован в августе 2020 года, при отсутствии предварительных данных Росстат о значениях демографических показателей по итогам 2020 года», – говорится в ответах за подписями Ирины Гехт и министра здравоохранения региона Юрия Семенова.

Между тем, согласно прогнозу Челябинскстата, опубликованному в мае 2020 года (то есть еще без учета только начинавшей разворачиваться пандемии COVID-19), предположительная ожидаемая продолжительность жизни в Челябинской области составит в 2024году 74,28 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.06.21

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