В Челябинской области вновь раскручивается маховик инфляции

На Южном Урале инфляция снова начала рост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мае 2021 года индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился на 5,34% в годовом выражении (в апреле этот показатель составлял 5,17%). Таковы данные, опубликованные сегодня, 8 июня, Челябинскстатом.

По сравнению с апрелем 2021 года ИПЦ прибавил 0,41%, с начала года – вырос на 2,86%.

Продовольственная инфляция по сравнению с маем 2020 года составила 6,50%. Прирост за месяц – 0,46%, с начала года – 3,70%.

Больше всего в мае выросли цены на непродовольственные товары, прибавив за месяц 0,59% и 3,18% – с начала года. Таким образом, в годовом выражении ИПЦ прибавил 6,17%.

Наконец, услуги подорожали в сравнении с маем 2020-го на 2,80%. За месяц они изменились на 0,10% и выросли на 1,29% с начала 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.06.21

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