9 июня ожидаются следующие события – Челябинск

09.06.2021, среда

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

11:00 Челябинск – пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Обеспечение безопасности в регионе во время туристического сезона»

11:30 Челябинск – Пресс-конференция «Сезон отпусков и COVID-19: путешествия без рисков для здоровья» (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, конференц-зал)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

13:00 Челябинск – Всероссийская конференция «Промышленные системы накопления и хранения электроэнергии», посвященная инновационным разработкам в сфере энергетики, в том числе и альтернативной (Бизнес-центр «Greenplex», ул. Российская, 110, кор. 1). Конференцию можно смотреть на сайте.

Челябинск. Другие новости 08.06.21

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