Уральские металлурги получат в 2021 году почти 7 миллионов рублей за счет энергосбережения

ММК держит курс на энергосбережение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на предприятии подведены итоги выполнения мероприятий программы по энер­госбережению и повышению энергетической эффективности в первом квартале 2021 года.

В соответствии с приказом генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева «Об утверждении программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 год» на первый квартал текущего года было запланировано выполнение 47 мероприятий, направленных на экономию электроэнергии, топлива, питьевой и технической воды, тепловой энергии, продуктов разделения воздуха. Фактическое исполнение запланированных мероприятий за первые три месяца 2021 года составило 97,9%.

Экономический эффект от выполнения мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов в подразделениях комбината и обществах Группы ПАО «ММК» в пересчете на год составил около 6,7 млн рублей. В частности, за три месяца 2021 года удалось более чем на 740 тыс. кВт*ч снизить расход электроэнергии в годовом выражении, сэкономив тем самым 2,86 млн рублей. В числе основных мероприятий в этом направлении – замена ламп накаливания светодиодными лампами, модернизация систем освещения, вывод из эксплуатации и замена энергоемкого оборудования и т.п.

Кроме того, реализация программы сбережения энергоресурсов позволила сэкономить в годовом выражении 826 тонн условного топлива на сумму около 3 млн рублей, 665 Гкал тепловой энергии, 130 тыс. кубических метров сжатого воздуха и продуктов разделения воздуха. Экономия технической воды составила почти 640 тысяч кубометров.

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, экономия энергоресурсов не только дает значительный экономический эффект, но и имеет большое природоохранное значение благодаря уменьшению техногенной нагрузки на окружающую среду: «За счет повышения энергоэффективности и модернизации производственных мощностей мы намерены радикально снизить выбросы загрязняющих веществ, добиваясь роста эффективности нашей энергетической политики и демонстрируя приверженность компании принципам ESG».

Челябинск, Виктор Елисеев

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