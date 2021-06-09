Челябинские таможенники задержали 9,5 тонн белья и носков

Сотрудники Челябинской таможни оставили жителей Екатеринбурга без одежды из Киргизии.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, мобильная группа ведомства совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области пресекли ввоз в Россию 9,5 тонн контрафактного белья и носочных изделий из Киргизии. Фуру с товарами, направлявшуюся в Екатеринбург, остановили в Троицком районе.
В ходе таможенного досмотра сотрудники Челябинской таможни выявили 425 единиц белья с нанесенными эмблемами товарных знаков «Adidas», «Calvin Klein» и 8830 единиц носочных изделий с логотипами «Adidas», «Nike», «Calvin Klein», «Lacoste», «Puma».
Правообладатели торговых марок оценили ущерб в 4 миллиона рублей.
«Контрафактная продукция изъята сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ – незаконное использование чужого товарного знака», – заявил представитель ведомства.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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