В одном из районов Челябинска опрессовку придется повторить

Срок проведения опрессовки в Металлургическом районе Челябинска продлен.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по результатам 1-го этапа гидравлических испытаний в централизованной зоне теплоснабжения № 01 тепловые сети Южной зоны Металлургического района не прошли гидравлические испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений.

Теплосетевой организацией МУП «ЧКТС» запланировано проведение повторных испытаний с запуском теплоносителя до 11 июня включительно.

Перечень объектов Южной зоны Металлургического района без горячего водоснабжения здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.21

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