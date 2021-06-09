Заболеваемость COVID-19 на Южном Урале стабильно растет

В Челябинской области зафиксировали 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 9 июня подтверждено 63 тысячи 802 случаев заболевания COVID-19 (+ 86 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 123 человека. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 341 южноуралец.

Умерли 9 человек: 8 пациентов – от COVID-19, 1 южноуралец – от других причин. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 917 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 1695).

Челябинск, Виктор Елисеев

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