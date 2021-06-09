В Магнитогорске дом топит из-за многомесячного капремонта

В Магнитогорске дом затопило после дождя из-за затянувшегося капитального ремонта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с серьезной проблемой столкнулись жители дома №3 по улице Корсикова в Магнитогорске. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«У нас единственное жилье, идти нам не куда. Наш дом уже почти 10 месяцев в результате капремонта находится без крыши… Мы уже боимся, что на нас скоро просто рухнет потолок… Не говоря уже о том, что все в квартире (мебель, некоторая техника) испорчены…" – написали магнитогорцы.

По данным регоператора, капитальный ремонт крыши продлится до конца года. Причиной затяжки стало решение вместо шиферного покрытия здания сделать крышу металлической. Почему подрядчик не проследил за необходимой в случае проведения ремонтных работ гидроизоляцией, неизвестно. Но убытки жильцов строители должны возместить, отметили представители регоператора.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.21

В Петербурге фирмы по прокату самокатов приостановили работу. / Заболеваемость COVID-19 на Южном Урале стабильно растет. / В одном из районов Челябинска опрессовку придется повторить. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»