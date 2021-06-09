ФАС: минэкологии Челябинской области создает неравные условия на рынке обращения с отходами

Антимонопольщики вновь нашли нарушения в разработанной минэкологии Челябинской области территориальной схеме обращения с отходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство выдало предупреждение региональному минэкологии по терсхеме обращения с отходами.

По мнению антимонопольного органа, отдельные положения новой территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, могут привести к неравным условиям на рынке.

Новая редакция терсхемы, утвержденной в конце 2020 года, предполагает значительное сокращение объемов отходов, направляемых на мусоросортировочный комплекс ООО «Спецкомплекс» (Магнитогорск). При этом для АО «Управление отходами», наоборот, необоснованно увеличено количество обслуживаемых территорий, отмечают в УФАС. Такое распределение потоков отходов предусмотрено с 2022 года.

Так, производственная мощность мусоросортировочного комплекса ООО «Спецкомплекс» составляет 100 тысяч тонн год при работе в 2 смены. Однако согласно терсхеме объем потоков, направляемых компании, сократится более чем в 6,5 раз (например, 15,1 тонны в 2022 году).

Также установлено, что минэкологии заключило в 2015 году с АО «Управление отходами» концессионное соглашение о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения) ТКО на территории Магнитогорского кластера. В период с 2022 по 2027 годы направление потоков ТКО составит на 5 территорий больше, чем определено концессионным соглашением.

«Челябинское УФАС России указало в предупреждении, что минэкологии при отсутствии правовых оснований включило в терсхему положение, предоставляющее АО «Управление отходами» преимущественные условия осуществления деятельности по обработке ТКО. Согласно терсхеме с 2022 года для ООО «Спецкомплекс» загрузка будет обеспечена на 15 % от существующей мощности, для АО «Управление отходами» – на 80 %, – заявили представители надзорного органа. – Министерству необходимо внести изменения в территориальную схему относительно объективного подхода при распределении потоков ТКО».

Предупреждение должно быть исполнено до 15 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.21

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