Организатор бойни на рок-фестивале в Челябинской области не оставляет попыток выйти из колонии

Суд вновь отказал организатору бойни на фестивале «Торнадо» в освобождении из колонии.

Как уже сообщал РИА «Новый День», рок-фестиваль прошел в конце августа 2010 года на территории детского лагеря в Миассе. Согласно материалам дела, в первый день мероприятия у хозяина местной шашлычной Роберта Назаряна и его знакомого из Челябинска Александра Гиря произошел конфликт в летнем кафе с нетрезвой компанией посетителей фестиваля.

Оба предпринимателя, по данным следователей, имели связи в околокриминальных кругах Южного Урала. Через своих приятелей они собрали несколько десятков молодых людей, которые 29 августа, вооружившись палками, битами, арматурой и травматическим оружием, ворвались на площадку «Тронадо» и начали избивать всех, кто попадался под руку: пострадали десятки посетителей фестиваля.

В 2012-2014 годах Челябинский облсуд вынес приговор 12 участникам и 4 организаторам расправы. Александр Гирь скрылся от правоохранителей и в течение пяти лет находился в международном розыске. В июне 2016 года его задержали в столичном аэропорту Шереметьево, после чего расследование уголовного дела возобновили.

Гирь был осужден Челябинским областным судом 5 сентября 2018 года за организацию массовых беспорядков и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии общего режима.

А уже осенью 2019 года заключенный обратился в Копейский городской суд с просьбой заменить неотбытый срок принудительными работами. Однако прокурор, ссылаясь особенности личности осужденного, а также его поведение в местах лишения свободы, заявил об отсутствии законных оснований для смягчения наказания. Суд с мнением прокурора согласился.

Гирь и его адвокат подали апелляцию на решение в Челябинский областной суд. Жалобу рассмотрели в январе, и оставили вердикт Копейского суда без изменения.

Гирь подал новое ходатайство, опять получил отказ и снова его обжаловал. Но безуспешно.

Но останавливаться осужденный не останавливается. Он вновь подал в Копейский городской суд ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы более мягким – ограничением свободы либо исправительными работами.

Прокуратура с этим не согласилась, указав «поведение осужденного за весь период отбывания не являлось стабильным, им допущено нарушение установленного порядка отбывания наказания. Также по результатам психологического исследования сделан вывод о наличии вероятности повторного совершения им противоправных действий».

Суд, посчитав доводы прокурора обоснованными, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.21

ФАС: минэкологии Челябинской области создает неравные условия на рынке обращения с отходами. / В Магнитогорске дом топит из-за многомесячного капремонта. / В Петербурге фирмы по прокату самокатов приостановили работу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»