Экс-вице-губернатор Челябинской области возглавил проект РМК в Челябинске

Руководителем «РМК-Арены» назначили Николая Сандакова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков назначен директором «РМК-Арены», которую построят на северо-западе Челябинска.

Напомним, спортивный комплекс на пять тысяч зрителей планируется построить между улицей Университетская набережная и рекой Миасс. Он должен стать одним из четырех объектов будущего спортивного города, который планируется возвести в Челябинске.

Николай Сандаков переехал в Челябинск в декабре 2010 года из Астрахани, став первым помощником губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В марте 2013 года он был назначен заместителем губернатора Челябинской области. Спустя 3 года он был задержан по подозрению в получении взятки. Позднее уголовное дело было переквалифицировано на мошенничество, а еще позднее к первому обвинению добавили еще одно – в неправомерном доступе к компьютерной информации.

В конце 2017 года Сандаков занялся общественной деятельностью, создав движение «Челябинск, дыши». Многие эксперты сочли это тогда попыткой расколоть единое экологическое протестное движение в Челябинске.

В начале октября 2018 года суд вынес решение по уголовным делам экс-замгубернатора, приговорив Николая Сандакова к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафу в 7 миллионов рублей.

14 октября 2019 года Копейский городской суд удовлетворил ходатайство экс-чиновника заменить лишение свободы на принудительные работы, отправив его в Оренбургскую область. В июле 2020 года суд в Оренбурге принял решение об условно-досрочном освобождении Николая Сандакова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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