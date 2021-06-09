Стройка вместо благоустройства? В Миассе разгорается очередной скандал

В Миассе в сквере, выбранном жителями для благоустройства в рамках госпрограммы, начали подготовку к строительству храма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей Миасса обеспокоили работы, начавшиеся в сквере у бульвара Полетаево, – отсыпка пруда и снос зеленых насаждений. Горожане уверены, что это – начало подготовки к строительству в сквере православного храма.

Ситуация возмущает южноуральцев. Ведь год назад они проголосовали за проект благоустройства сквера в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Некоторые горячие головы уже ведут речь о противостоянии, аналогичном разворачивавшимся в прошлом году событиям в Екатеринбурге, когда часть городских активистов выступили против строительства храма в одном из скверов.

В мэрии на возмущение горожан заявили, что еще в мае прошлого года участок, на котором начались работы, передан в аренду одному из православных приходов. «Если земля находится в собственности епархии, то как мы остановим строительство на законном основании? – возмущается одна из местных активисток. – Выходит, будет как в Екатеринбурге, сквер VS. храм, а значит, только объединившись и под давлением граждан. А может администрация изъять под муниципальные нужды земли и дать равнозначный по площади участок, но в другом месте».

Однако власти возражают общественникам: парк и арендованный участок лишь граничат, заверяют они. «Данный участок никак не связан со строительством сквера в нашем округе, – подчеркивает один из депутатов городского собрания. Это два разных участка. Работы по скверу ведутся в штатном режиме. Уже известны объемы необходимого финансирования, ведется постоянная работа с комитетом по ЖКХ по проработке деталей реализации будущего сквера. Сквер будет вне зависимости от строительства на участке существующего пруда. Те, кто пытаются навязать обратную точку зрения – либо не разобрались в вопросе и руководствуются исключительно своими эмоциями, либо делают это намерено, чтобы ввести окружающих в заблуждение».

В свою очередь, в администрации города заявляют, что и о строительстве храма пока речи не идет. «Ни о каком строительстве пока не идет даже речи, – рассказали в мэрии. – Поскольку нет ни проекта, ни разрешения на строительство. Естественно, если будет принято решение о строительстве храма, то и администрация города, и жители будут в курсе. Будут проведены публичные слушания, где граждане выразят свое мнение. Но этого в планах пока нет. Арендатор только приводит в порядок участок в границах земельного участка».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.21

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