В Челябинской области подросток на мотоцикле сбил школьницу на переходе

В Миассе несовершеннолетний мотоциклист-бесправник сбил 10-летнюю девочку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Миасса, авария произошла вчера, 8 июня, в 15:00.

В районе дома №2 по улице Свердлова 16-летний водитель, управляя без водительских прав мотоциклом RACER RC 250GY-C2, совершил наезд на 10-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортных средств.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована. Несовершеннолетний водитель привлечен к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.21

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