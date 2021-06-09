В Магнитогорске малолетние вандалы разрисовали скамейки в парке у Вечного огня

Власти Магнитогорска разыскивают юных вандалов, изуродовавших скамейки и урны в парке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, инцидент произошел 7 июня.

«Ближе к 20:00 двое несовершеннолетних при помощи баллончика краски разрисовали скамейки, урны и малые архитектурные формы в парке у Вечного огня прямо на глазах у отдыхающих», – возмутились представители городских властей.

С помощью камер видеонаблюдения удалось зафиксировать юных хулиганов. Горожан, узнавших «героев», просят сообщить информацию по номеру телефона: +7 (904) 803-34-34 для установления их личностей.

На сегодняшний день все элементы благоустройства приведены в порядок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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