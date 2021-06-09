Россияне не экономят на домашних питомцах

Число покупок россиян в зоомагазинах выросло на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с января по май 2021 года жители России совершили на 32% больше покупок в зоомагазинах в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает telegram-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные ЮMoney.

Так, в годовом выражении число покупок в зоомагазинах выросло на 11%. Обороты специализированных учреждений торговли прибавили 13%, количество платежей выросло на 32%.

При этом средний чек вырос на 1% – до 697 рублей. Среднее число заказов на одного клиента увеличилось на 5% – до 2,6.

Что касается 2020 года, то количество обращений в ветеринарные клиники выросло в сравнении с 2019-м на 54%, а обороты клиник – на 63%. Также россияне стали совершать в зоомагазинах на 21% покупок больше. Обороты спецмагазинов увеличились за год на 24%.

По данным telegram-канала, за три года в российских семьях количество кошек увеличилось на 8,1 млн и достигло 40,8 млн, собак – на 4 млн, составив 22,6 млн. (данные Mars Petcare). Россия занимает третье место в мире по количеству кошек и четвертое место по числу собак.

Челябинск, Виктор Елисеев

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