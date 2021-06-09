Энергетик управляющей компании, обвиняемый в гибели ребенка от удара током, остался на свободе

Суд избрал меру пресечения энергетику агентства «Вертикаль», обвиняемому в гибели десятилетнего челябинца.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 6 июня, на территории одного из жилых комплексов Челябинска. 10-летний мальчик взялся руками за оголенный провод, лежавший на земле. От удара током ребенок погиб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 9 июня, Тракторозаводский районный суд Челябинска рассмотрел ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста энергетику управляющей компании ООО «Агентство Вертикаль», обвиняемому в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия мужчина, являясь ответственным за электрохозяйство, не обеспечил надлежащее содержание электроустановок на прилегающей территории к дому №32 по улице Марченко, в результате чего и погиб школьник.

Прокуратурой ходатайство следователя было поддержано, в свою очередь сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Суд отклонил ходатайства следователя и стороны защиты, избрав обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 2 месяца, то есть до 8 августа 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.21

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