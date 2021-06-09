В Челябинске топ-менеджер «Россетей» и его подчиненный предстанут перед судом за хищение 4,8 миллиона рублей

В Челябинске направили в суд уголовное дело в отношении руководящих работников «Россетей», обвиняемых в хищении имущества на сумму свыше 4,8 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона, обвиняемых в растрате и пособничестве в растрате.

«Установлено, что один из обвиняемых в 2016-2018 годах, являясь заместителем директора ПО «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» при пособничестве начальника Сосновского РЭС похитил вверенное ему имущество на общую сумму свыше 4,8 миллиона рублей.

Заместитель директора производственного отделения либо сам выносил со склада материалы и оборудование, либо приказывал сделать это подчиненным. После этого изготовлялись накладные и акты расхода материалов, в которых указывались сведения о том, что материалы и оборудование установлены на электросетях Сосновского РЭС.

После чего соучастники сбывали похищенное (электросчетчики, трансформаторы, модемы) в торговую точку.

В ходе расследования обвиняемые частично возместили причиненный ущерб, на их имущество стоимостью 5,5 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД РФ по Челябинской области, направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.21

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