10 июня ожидаются следующие события – Челябинск

10.06.2021, четверг

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Прямая линия со специалистами отделения Пенсионного фонда по Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67)

12:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)

13:00 Челябинск – Торжественный прием лучших студентов профессиональных образовательных организаций «Ступень к успеху – 2021» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

13:00 Челябинск – Пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Реализация программы по переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по молодежной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

14:00 Екатеринбург – Пресс-центр информационного агентства «Интерфакс» в Екатеринбурге проведет на платформе ZOOM онлайн пресс-конференцию полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Тема: «Инвестиционная привлекательность регионов Уральского федерального округа»

14:00 Челябинск – XXXVI Конференция Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, второй этаж)

Челябинск. Другие новости 09.06.21

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