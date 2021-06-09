По буеракам и бездорожью: как в Челябинске строят два крупных инфраструктурных объекта (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Мэрия Челябинска проинспектировала два крупных объекта дорожного строительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте прошлого года жители улицы Наркома Малышева заявили, что им нужна дорога, соединяющая улицы Братьев Кашириных и Университетскую набережную. Это густонаселенный микрорайон с плотной многоэтажной застройкой. Но почему-то при его возведении дорогу не предусмотрели.

Объект пришлось срочно проектировать, к строительству приступили в апреле текущего года.

К октябрю на улице Наркома Малышева должны построить двухполосную дорогу шириной 6 метров, обустроить с каждой стороны тротуары шириной 3 метра, два пешеходных перехода и парковки, установить наружное освещение, высадить 58 деревьев и разбить 7,5 тысяч квадратных метров газона.

Стоимость проекта составляет 41,8 миллионов рублей.

«В настоящее время выполняются работы по устройству ливневой канализации, устройство корыта земляного полотна. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком производства, отставаний нет», – заявляют в мэрии.

Можно было бы порадоваться за жителей микрорайона, если бы не состояние территории, по которой им в ожидании дороги приходится передвигаться: сплошные буераки, открытые люки, арматура, торчащая в самых неожиданных местах, а иногда и на уровне глаз.

Ночью эта полоса препятствий не освещается, а, значит, жители сильно рискуют жизнью и здоровьем.

Второй объект – Ленинградский мост. Он был построен в 1953 году. Срок эксплуатации истек несколько лет назад. Капремонт делали 25 лет назад. С тех пор нагрузки ежегодно возрастали. К 2016 году износ железобетонного основания проезжей части превысил 65%, а само стояние моста было оценено как предаварийное.



Но реконструкцию начали только в текущем году. Мост перестроят, увеличив количество полос и расширив пешеходное пространство.

Сейчас ведется демонтаж старых конструкций.

Общая стоимость объекта 1 млрд 15,8 млн. рублей, в том числе затраты на строительно-монтажные работы и строительный контроль: 40,5 млн потратили на разработку рабочей документации и производство подготовительных работ; в текущем году планируется освоить 400 млн рублей на переустройство коммуникаций, демонтаж моста и подходов, устройство опор нового моста, монтаж балок пролетного строения; а в 2022-м – 570,3 млн рублей на окончание устройства моста и устройство подходов.

Открыть движение по мосту обещают в июле 2022 года, а полностью ввести объект в эксплуатацию планируют 1 сентября 2022 года.

А пока на другой берег реки Миасс в районе проспекта Победы можно попасть только таким путем:

Челябинск, Евгений Полак

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