«Дымка с запахом гари»: в южноуральском минэкологии придумали очередную замену слову «смог»

Челябинцы заявили об удушающем запахе, охватившем город.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск вновь задыхается от запаха гари. Об удушающем запахе сообщают жители нескольких районов областного центра.

«Ленинский район утопает уже сутки в диоксиде серы, вонь стоит ужасающая, дышать невозможно, – пишет одна из горожанок в соцсетях. – Прошлась от «Алмаза» до Копейского шоссе, 43, это максимум минут 10, появилось неприятное чувство в горле, потом сел голос, захрипел, написала жалобу, но понимаю, что все бессмысленно, нас никто не слышит, мы никому не нужны, жить в городе Челябинске просто невозможно!"

В министерстве экологии признали, что в ведомство поступают многочисленные жалобы. Но поспешили успокоить горожан, стыдливо избегая упоминания о смоге.

«Сегодня жители многих районов пожаловались на запах гари. Министерство экологии провело проверку и установило, что основной причиной запаха гари стали пожары в городской черте. В результате низкой облачности и слабого ветра над городом образовалась дымка с запахом гари, – заявили чиновники. – Несмотря на предупреждение МЧС и органов властей, некоторые граждане продолжают поджигать пух, который ежедневно вызывает десятки пожаров как в городе, так и за его пределами».

Напомним, с 3 июня в Челябинске наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. Пока они продлены до 19 часов пятницы, 11 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.06.21

10 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / По буеракам и бездорожью: как в Челябинске строят два крупных инфраструктурных объекта (ФОТОРЕПОРТАЖ). / Застой сознания: в Челябинске, вслед за Санкт-Петербургом, остановили кикшеринг электросамокатов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»