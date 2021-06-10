Челябинские общественники обвинили миндортранс в лояльности к нарушениям подрядчиков

Общественники просят губернатора Челябинской области вмешаться в ситуацию с неэффективным использованием бюджетных средств в дорожной отрасли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты движения обратились к главе Южного Урала и в надзорные органы после очередной проверки качества ремонта гарантийных дорог, в том числе работ, выполненных в рамках нацпроекта.

Общественники отметили крайне низкий уровень исполнения обязанностей подрядчиками, а также подчеркнули, что заказчик пренебрегает надлежащим контролем. То и другое в совокупности ведет к неэффективному использованию бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог в регионе. При этом министерство дорожного хозяйства и транспорта региона весьма лояльно относится к систематическим нарушениям, подчеркивают активисты.

«Сейчас в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта подбирают формулировки для обоснования предыдущих выявленных нарушений. Пока чиновники готовят ответ, у экспертов уже возникли новые вопросы, связанные с неудовлетворительным состоянием других участков. В том числе тех, что ремонтировались и ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – отмечают общественники.

Речь идет о больших тратах бюджетных средств, взамен которых регион получает весьма посредственную работу, которая фактически не подвергается контролю и принимается чиновниками миндортранса без оглядки на нормативы и национальные стандарты, подчеркивают эксперты. Также ведомство весьма неэффективно, по их мнению, ведет работу по привлечению подрядчиков к ответственности в рамках гарантийных обязательств. Такая сомнительная лояльность демотивирует исполнителей, уверены общественники. В итоге в реестрах нарушений зачастую меняются только названия участков, а замечания носят типовой характер. Сравнив данные за 2020 и 2021 годы, эксперты удостоверились, что проблема стала системной.

Пример – новые участки на дорогах Муслюмово – Сакулово и Кунашак – Усть-Багаряк, отремонтированные компанией АО «УралАвтодор» совсем недавно, в 2020 году. Оба объекта ремонтировались в рамках нацпроекта и были приняты чиновниками миндортранса. На них эксперты обнаружили большое количество просадок полотна. Измерив их дорожной рейкой, общественники увидели значения от 6 до 13 мм, тогда как допустимая величина просвета, согласно СП, – не более 5 мм.

«Отметим, что к участку на дороге Муслюмово – Сакулово годом ранее возникли серьезные претензии у специалистов Росавтодора, с которыми эксперты проводили совместную проверку. Тогда в миндортрансе согласились с замечаниями и пообещали держать данный объект под контролем. Насколько качественно этот контроль проводился в реальности, мы можем судить сегодня, фиксируя одно нарушение за другим: просадки, трещины, выкрашивание дорожного полотна, возвышение обочин», – заявил представитель общественников.

На другом участке дороги Муслюмово – Сакулово ремонт еще не завершился, но здесь уже зафиксировано разрушение нижнего слоя асфальта. Эксперты усомнились в том, что подрядчики соблюдают технологию, проводя здесь работы.

Самый свежий ремонт – на участке дороги Нижний Атлян – автодорога Миасс – Сыростан. Его приняли в текущем году. По всей видимости, чиновников не смутило тотальное нарушение стандартов проектирования уклонов. Замеры подтвердили существенное занижение и завышение допустимого для данной дороги показателя: от 10 до 80 промилле при нормативе в 60. Подрядчик – все тот же «УралАвтодор».

Эксперты подчеркивают, что заказчик из раза в раз принимает некачественные работы и игнорирует замечания, в связи с чем общественники считают необходимым вмешательство в ситуацию главы региона и правоохранителей. Активисты считают, что на всех гарантийных объектах области следует провести повторную проверку, а специалистов, осуществлявших приемку, привлечь к ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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