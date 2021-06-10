Более 1700 южноуральцев скончались от COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 10 июня подтверждено 63 тысячи 888 случаев заболевания COVID-19 (+ 86 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 128 человека. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 293 южноуральца.

Умерли 6 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 923 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 701).

Челябинск, Виктор Елисеев

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